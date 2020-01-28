أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثثين الموافق 27 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

الوكيل المساعد لشؤون المرأة في المهرة تدشن دورة الحاسب الآلي في مديرية حوف https://www.elyamnelaraby.com/454563/ عاجل.. اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة https://www.elyamnelaraby.com/454571/ أمين عام محلي المهرة يطّلع على جاهزية النادي للمشاركة في البطولة https://www.elyamnelaraby.com/454575/ Advertisements العبودي يلتقي رئيس الغرفة التجارية لمناقشة الصعوبات التي تواجـه المقاولين بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/454577/ نيمر يناقش وضع كهرباء نشطون مع نائب مدير الكهرباء بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/454579/ الخنبشي يشيد بجهود هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/454582/ مركز الملك سلمان يسلم مكتب الصحة بالبيضاء معدات طبية https://www.elyamnelaraby.com/454591/ اليمن يشارك في ورشة عمل حول التحقيقات والملاحقات القضائية بالقاهرة https://www.elyamnelaraby.com/454597/ "الحراج" أشهر أسواق السمك في عدن...هل ينجو من جحيم الحرب اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/454599/ التحالف العربي ينظم جسر جوي لنقل المرضي إلي مصر والأردن https://www.elyamnelaraby.com/454602/

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