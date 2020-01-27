شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (٢) لسنه 2020، وقضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة.



وقضت المادة الثانية والأخيرة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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