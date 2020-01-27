شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وحصري : الحوثيون يستفيقون على صدمة هي الاعنف لهم في جبهة نهم قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية سقوط عشرات القتلى التابعيين لميليشيات الحوثي في جبهة نهم في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين . وطبقا للمصادر أن اشتباكات هي الاعنف وقعت بعد مفرق الجوف من جهه الفرضة بين الجيش الوطني مسنودا بالقبائل وميليشيات الانقلاب اسفر عن سيطرة الجيش على المنطقة بعدما سقط أكثر من 200 قتيلا معظهم من الاطفال الذي يزج به الحوثيين في الحرب .

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