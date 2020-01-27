تعز: بائعو القات في "التربة" يحتجون على ازدواجية تحصيل الضرائب

تظاهر العشرات من بائعي القات في مدينة التربة جنوب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم الأحد تنديد باستمرار الازدواجية في تحصيل الضرائب.

ورفع المحتجون لافتات تعتبر تحصيل نقاط الضرائب بأنها غير قانونية وتعسفية.



وطالب المحتجون السلطة المحلية بمحافظة تعز بسرعة رفع نقاط تحصيل الضرائب المستحدثة ومنع التعسفات التي تطالهم.



ويشكو موردو القات في تعز من الازدواجية في التحصيل الضريبي في ظل غياب إجراءات السلطة المحلية.



وسبق أن نظم موردو القات في مدينة التربة تظاهرة احتجاجية في أواخر ديسمبر 2019 للمطالبة بإلغاء الأزواج في نقاط تحصيل الضرائب وأقدم آنذاك بائع القات "أمين الحقين" على إحراق سيارته بحمولتها من القات، احتجاجا على الجبايات التي تفرضها نقاط أمنية بطريقة غير قانونية.

