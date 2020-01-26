شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : عبدالملك الحوثي وقيادات حوثية عليا تعيش حالة صدمة عنيفة وهذا ما يجري في صنعاء وذمار الآن ( تفاصيل أكثر ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدمة أليمة تلقتها ميليشيات الحوثي وفي مقدمتهم زعيمهم عبدالملك الحوثي بعد تكبد ميليشياتهم منذ أكثر من أسبوع، خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهات نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، حيث قتل وجرح المئات من عناصرها وقياداتها الميدانية ومشرفيها حتى عجزت مستشفيات صنعاء وما جاورها عن استيعاب الجثث والمصابين، فقامت بتوزيعهم على مستشفيات المحافظات الأخرى.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة ، جانباً من الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الانقلابيون خلال المعارك الدائرة هناك والتي يخوضها الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية.