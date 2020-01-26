شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة ..قناة الجزيرة القطرية ترتكب خطأ قاتل وتقدم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدية لا تقدر بثمن ما كان يحلم حتى بها مجرد حلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ..قناة الجزيرة القطرية ترتكب خطأ قاتل وتقدم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدية لا تقدر بثمن ما كان يحلم حتى بها مجرد حلم

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