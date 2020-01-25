شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن :" الجيش الوطني ينتصر .. الله أكبر " ... توسع المواجهات في بني حشيش وسط نزوح جماعي لسكان المنطقة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 01:36 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر محلية عن موجة نزوح كبيرة لسكان مديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة صنعاء، بسبب توسع المواجهات بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية. أقرأ أيضا : عاااجل : بن سلمان يصعق المليشيا الحوثية , ويضعهم امام احد الخيارين الذي لا ثالث لهما , وكل خيار بطعم العلقم !! عاااااجل : قرار جمهوري مفاجئ للجميع ..أقالة الجنرال الاحمر وتعين قائد عسكري خلفا له ..!! Advertisements وقالت مصادر محلية إن سكان أطراف مديرية بني حشيش باتجاه منطقة نهم بدأت بالنزوح خوفا من وصل المعارك إلى مناطقهم. وبحسب سكان محليون، فإن مناطق بني حشيش تسمع ضربات المواجهات بين الجيش ومليشيا الحوثي في أطراف بني حشيش. وكانت مصادر عسكرية أكدت قبل قليل، سيطرة الجيش الوطني على جبهل هيلان الأستراتيجي المطل على مدينة مأرب والذي يعد من أعلى القمم الجبلية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن :" الجيش الوطني ينتصر .. الله أكبر " ... توسع المواجهات في بني حشيش وسط نزوح جماعي لسكان المنطقة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.