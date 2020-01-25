شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : قرار جمهوري مفاجئ للجميع ..أقالة الجنرال الاحمر وتعين قائد عسكري خلفا له ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 12:50 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر في وزارة الدفاع إقالة هاشم الأحمر وتعيين اللواء الركن علي الهدي خلفا له. أقرأ أيضا : Advertisements عاااجل : بن سلمان يصعق المليشيا الحوثية , ويضعهم امام احد الخيارين الذي لا ثالث لهما , وكل خيار بطعم العلقم !! عااااجل : الجيش الوطني مسنود بالقبائل يجتاح نقيل "بن غيلان " بعد السيطرة على جبل "هيلان"وسط فرار وانسحابات الحوثيين وقالت المصادر لـ"يمن الغد": أنه صدر قرار جمهوري بتعيين اللواء الركن علي الهدي ابو يحيى قائداً للمنطقة العسكرية السادسة خلفاً لهاشم الأحمر". من جانبهم أرجع مراقبون سياسيون وعسكريون إقالة هاشم الأحمر الى فشله في إدارة المعارك مع الحوثي وأيضا على خلفية الخسائر الأخيرة التي تكبدها الجيش في الجوف وأيضا في نهم ومأرب واحراز الحوثي تقدمات في عدة جبهات.



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