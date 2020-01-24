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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على النشرة التنبيهية المتوقعة للطقس خلال الـ24ـساعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020
صنعاء - الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة الجوية التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة.
ووفق متابعة "الخليج 365"، هطلت أمطار متفرقة من يوم أمس وحتى وقت إعداد هذه النشرة وذلك على بعض المحافظات الجبلية واجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والغربية وكانت متفاوتة الشدة.
حيث سجلت بعض محطات الارصاد الكميات التالية:
أبين (الكود) 0.7 صنعاء (مطار صنعاء) 2.0 حجة 04.1 الجبين( ريمة ) 12.9 ا هذا و يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار والاجواء الغائمة التي يصاحبها هطول امطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية والسواحل الغربية ،كذلك أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية ،وقد تمتد الى المناطق الصحراوية الداخلية خلال ساعات المساء.
ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول، الاخوة سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الامطار وتشكل الشابورة والضباب.
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