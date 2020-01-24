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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأرصاد: سحب طبقية يتخللها بعض الركاميات مع أمطار متفاوتة الجمعة 24 يناير 2020 صنعاء - الخليج 365 أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، صباح اليوم الجمعة، بأن غطاًء واسعًا من السحب الطبقية يتخللها بعض الركاميات مع أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية وصولاُ إلى الساحل الغربي والجزر اليمنية في البحر الاحمر.

Advertisements وأضاف المركز في بلاغ صحفي تلقى "الخليج 365" نسخة منه "كذلك على أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية". وتابع "تستمر هذه الأجواء الماطرة خلال ال48 ساعة القادمة وتتوسع إلى المناطق الداخلية والصحروية".

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