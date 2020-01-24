شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هلال الإمارات يطلع على احتياجات جمعية الطموح بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وفد من الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، جمعية الطموح لرعاية وتأهيل المعاقات حركياً في المكلا.



وأطلع الوفد على عمل الجمعية، كما ناقش احتياجاتها ومتابعة أحوالهم الصحية والاجتماعية والتعليمية والتأهيلية.

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