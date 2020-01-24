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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تفتتح مركز الإنزال السمكي بالفازة الجمعة 24 يناير 2020 الخليج 365 افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، مركزا للإنزال السمكي، في منطقة الفازة بمديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة.

وشملت عملية إعادة تأهيل المشروع، تطوير ساحة بيع الأسماك، ومخزن لأدوات الصيد يتكون من 12 حجرة ومبنى إداري يشمل 8 غرف كبيرة و12 حماما وخمس غرف لتخزين الأسماك وقاعة اجتماعات وحجرتين للمولد الكهربائي ومسجد وثلاث غرف للحراسة، وبوابتين رئيسيتين ومقر لجمعية الصيادين. Advertisements وزود الهلال الأحمر الإمارتي المركز بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، ومولد كهربائي يزن طنا. وأعرب الصيادون في منطقة الفازة، عن سعادتهم بافتتاح المشروع باستعراض بحري على قوارب الصيد. وتهدف المشاريع التنموية للهلال الأحمر الإماراتي لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية، بالساحل الغربي. وأوضح عبدالله الحبيشي، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي، خلال الافتتاح، أن المشروع يستفيد منه أكثر من ثلاثة آلاف صياد في مركز منطقة الفازة.

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