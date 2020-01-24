شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : حزب الإصلاح يُطلق نداء طارئ ويكشف عن ساعات قليلة لسقوط جبهة نهم بشكل كامل في قبضة الحوثيين.. (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : حزب الإصلاح يُطلق نداء طارئ ويكشف عن ساعات قليلة لسقوط جبهة نهم بشكل كامل في قبضة الحوثيين.. (تفاصيل)
حزب الإصلاح يُطلق نداء طارئ ويكشف عن ساعات قليلة لسقوط جبهة نهم بشكل كامل في قبضة الحوثيين.. (تفاصيل)
حذر حزب الإصلاح (إخوان اليمن) عبر عدد من وسائل إعلامه من سقوط جبهة نهم بشكل كامل في يد قوات الحوثيين.
جديد اب برس :
ونقل موقع “المشهد اليمني” عن مصادر قال إنها عسكرية ومحلية عن هجوم شامل وقوي لقوات الحوثيين في ميسرة جبهة نهم، مع هجوم آخر في الميمنة والقلب.
كما نقل عن مصدر عسكري تحذيره أن الجبهة في خطر حقيقي، محذراً مما وصفه بالتخدير.
الموقع الإخباري التابع للإصلاح تساءل ما إذا كانت نهم ستلاقي مصير حجور.
كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل : حزب الإصلاح يُطلق نداء طارئ ويكشف عن ساعات قليلة لسقوط جبهة نهم بشكل كامل في قبضة الحوثيين.. (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.