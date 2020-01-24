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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : حزب الإصلاح يُطلق نداء طارئ ويكشف عن ساعات قليلة لسقوط جبهة نهم بشكل كامل في قبضة الحوثيين.. (تفاصيل)

حزب الإصلاح يُطلق نداء طارئ ويكشف عن ساعات قليلة لسقوط جبهة نهم بشكل كامل في قبضة الحوثيين.. (تفاصيل)

حذر حزب الإصلاح (إخوان اليمن) عبر عدد من وسائل إعلامه من سقوط جبهة نهم بشكل كامل في يد قوات الحوثيين.

جديد اب برس :

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ونقل موقع “المشهد اليمني” عن مصادر قال إنها عسكرية ومحلية عن هجوم شامل وقوي لقوات الحوثيين في ميسرة جبهة نهم، مع هجوم آخر في الميمنة والقلب.

كما نقل عن مصدر عسكري تحذيره أن الجبهة في خطر حقيقي، محذراً مما وصفه بالتخدير.

الموقع الإخباري التابع للإصلاح تساءل ما إذا كانت نهم ستلاقي مصير حجور.