مؤسسة سجين تنظم ورشة "الأمن والحماية" في إصلاحية المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

نظمت مؤسسة (سجين) المهتمة بقضايا السجناء في محافظة حضرموت صباح الثلاثاء، ورشة تعريفية بشأن مشروع الأمن والحماية على المستوى المحلي، وذلك في الإصلاحية المركزية بالمكلا.



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وجاءت الورشة بحضور فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري رئيس محكمة استئناف حضرموت، والعميد منير كرامة التميمي مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، وممثلين عن نيابة الأمن والبحث والسجون، والعقيد علي العكبري مدير الإصلاحية المركزية بالمكلا، ومكتب وزارة العمل والخدمة المدنية، ومؤسسة أمل للتنمية النسوية، بالإضافة إلى جهات وعدد من المشاركين في الورشة.

وأوضحت الأوراق المقدمة للورشة ان مشروع الأمن والحماية، هو برنامج تدريبي سيستفيد منه أكثر من 500 سجين وسجينة، ويهدف المشروع إلى تحسين الوضع المالي للسجناء الذين سيشملهم التدريب، كمصدر رزق لهم بعد انقضاء محكومياتهم وخروجهم من السجن، وسعت الورشة إلى وضع تصورات عن الحرف والمهن التي سيتم تدريب السجناء عليها.