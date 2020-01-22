شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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