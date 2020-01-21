شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1,286 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير زرعتها المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 انتزع مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 1,286 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2020م زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.

واوضح المركز في بيان وفقا لوكالة الانباء السعودية(وسا) انه انتزع 11 لغمًا مضادة للأفراد و354 لغمًا مضادًا للدبابات و13 عبوة ناسفة و908 ذخائر غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر..مشيراً الى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124,286 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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