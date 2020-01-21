الزُبيدي يوجّه بتقديم الدعم اللازم للتخفيف من معاناة أهالي جزيرة ميون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

استقبل عيدرروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء أمس، في مقر المجلس بالعاصمة عدن، الشيخ صالح علي سعيد الخزور شيخ جزيرة ميون، ومدير عام مديرية المعلاء فهد مشبق.



Advertisements

وخلال اللقاء استمع الزبيدي من الخزور ومشبق إلى شرحٍ مفصلٍ حول مستجدات الأوضاع في جزيرة ميون والجهود المبذولة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات المقدمة لسكان الجزيرة الذين يعانون جراء تنصل الجهات المسؤولة عن القيام بدورها.

ووجه الزُبيدي الشيخ الخزور ومدير عام مديرية المعلا مشبق لتقديم الدعم اللازم لأبناء الجزيرة من مواد إغاثية وصحية، وتسيير الفرق الفنية لصيانة مولدات الكهرباء للتخفيف من معاناة الأهالي.

ومن جانبه قدم الشيخ الخزور الشكر للرئيس الزُبيدي على الاهتمام الذي يُوليه لأهالي جزيرة ميون ودعمه المتواصل لهم بعد تنصل الحكومة عن مسؤولياتها تجاههم.