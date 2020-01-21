شكرا لقرائتكم خبر عن خبر طارئ من جمعية الصرافين اليمنيين بشأن توجيهات البنك المركزي واجراءات صارمة في العاصمة صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت جمعية الصرافيين اليمنيين في صنعاء، انه وبناءً على توجيهات البنك المركزي ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة، وحرصاً على الحفاظ على استقرار أسعار الصرف يمنع البيع لمناطق الإرتفاع منعاً باتاً تحت أي مبرر.
ونوهت جمعية الصرافيين في بيان لها تلقاه -الجديد برس- ان على جميع شركات ومنشئات الصرافة عدم مجاراة إرتفاع السعر الغير منطقية.
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واضاف البيان ان على جميع شركات ومنشئات الصرافة الإلتزام بالبيع لعملاءهم فقط واخذ البيانات اللازمة وتحديد الغرض من البيع أو الشراء بشكل تفصيلي.
وقالت جمعية الصرافيين اليمنيين – نرجو من الجميع الإلتزام وسيتم النزول من الجهات المختصة للتأكد من تطبيق ذلك ومن يخالف يتحمل المسئولية كاملة.
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