شكرا لقرائتكم خبر عن خبر طارئ من جمعية الصرافين اليمنيين بشأن توجيهات البنك المركزي واجراءات صارمة في العاصمة صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت جمعية الصرافيين اليمنيين في صنعاء، انه وبناءً على توجيهات البنك المركزي ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة، وحرصاً على الحفاظ على استقرار أسعار الصرف يمنع البيع لمناطق الإرتفاع منعاً باتاً تحت أي مبرر.

ونوهت جمعية الصرافيين في بيان لها تلقاه -الجديد برس- ان على جميع شركات ومنشئات الصرافة عدم مجاراة إرتفاع السعر الغير منطقية.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

واضاف البيان ان على جميع شركات ومنشئات الصرافة الإلتزام بالبيع لعملاءهم فقط واخذ البيانات اللازمة وتحديد الغرض من البيع أو الشراء بشكل تفصيلي.

وقالت جمعية الصرافيين اليمنيين – نرجو من الجميع الإلتزام وسيتم النزول من الجهات المختصة للتأكد من تطبيق ذلك ومن يخالف يتحمل المسئولية كاملة.