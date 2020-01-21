شكرا لقرائتكم خبر عن دقت ساعة الصفر.. العميد القباطي يتهم الإمارات ويوم واحد متبقي للمليشيات ومصيرها إلى زوال (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد قائد اللواء الأول حرس رئاسي العقيد مهران قباطي ان القصف الذي استهدف قواته في معسكر الاستقبال في مأرب لن يؤثر على معنويات قواته .
وقال قباطي في تصريح صحفي خلال زيارته للجرحى في مستشفيات مأرب ان اللواء الأول حرس رئاسي لن يبرح مكانه حتى تتم عودته إلى عدن.. مضيفاً ان معنويات قواته مرتفعة رغم ما حل بها من مصاب .
جديد "الخليج 365"
وفي سياق متصل أفادت مصادر مقربة من اللواء مهران قباطي، انه قال ان قصف قوات الجيش الوطني في منطقة العلم في عدن في اغسطس الماضي هو من قصف قواته في مأرب في إشارة الى الإمارات .
كانت هذه تفاصيل خبر دقت ساعة الصفر.. العميد القباطي يتهم الإمارات ويوم واحد متبقي للمليشيات ومصيرها إلى زوال (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.