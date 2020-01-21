شكرا لقرائتكم خبر عن دقت ساعة الصفر.. العميد القباطي يتهم الإمارات ويوم واحد متبقي للمليشيات ومصيرها إلى زوال (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد قائد اللواء الأول حرس رئاسي العقيد مهران قباطي ان القصف الذي استهدف قواته في معسكر الاستقبال في مأرب لن يؤثر على معنويات قواته .

وقال قباطي في تصريح صحفي خلال زيارته للجرحى في مستشفيات مأرب ان اللواء الأول حرس رئاسي لن يبرح مكانه حتى تتم عودته إلى عدن.. مضيفاً ان معنويات قواته مرتفعة رغم ما حل بها من مصاب .

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وفي سياق متصل أفادت مصادر مقربة من اللواء مهران قباطي، انه قال ان قصف قوات الجيش الوطني في منطقة العلم في عدن في اغسطس الماضي هو من قصف قواته في مأرب في إشارة الى الإمارات .