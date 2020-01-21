وفد منظمة مرسي كور يزور مدينة تعز ويناقش مع مكتب التخطيط احتياجات المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

تعز - الخليج 365

ناقش مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الاستاذ نبيل جامل بمكتبة مع وفد منظمة مرسي كور برئاسة السيد ستيف جون المدير القطري والسيد جون كانو، مصفوفة من الاحتياجات الطارئة والمشاريع المستدامة وسبل العيش والمتوقع ان تنفذها المنظمة خلال العام 2020-2021م.



واستعرض جامل خلال اللقاء مصفوفة من المشاريع الطارئة التي تحتاجها المحافظة ضمن خطة الاستجابة الانسانية للعام 2020 ،بالاضافة الى عدد من المشاريع المستدامة التي تحتاج الى التدخلات في تنفيذها خلال الاعوام القادمة ومستوى التنسيق بين المنظمة ومكتب التخطيط والعلاقات مع بقية القطاعات الاخرى لتنفيذ تلك المشاريع.

وفي اللقاء ابدى المدير القطري للمنظمة ارتياحه من محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان اثناء لقائه في مدينة التربة يوم امس واعجابه بما سمعه من تقييم الاحتياجات المحافظة من المشاريع الطارئة والمستدامة والذي تم استعراضها اثناء اللقاء والذي بدوره وعد بمناقشتها مع المانحين ومشاركة بقية شركاء العمل الانساني في ال UN .

Advertisements

واكد جون ان زيارته للمحافظة لمشاهدة ومعرفة حجم المعاناة التي تعيشها المحافظة وابنائها عن قرب، ومدى الاحتياجات الطارئة والمشاريع الخدمية الهامة التي يحب سرعة تنفيذها معبرا عن سعادته بزيارة المحافظة وسلاسة التعامل والتنسيق مع السلطة المحلية والجهات المعنية وحرصهم على الرفع بالاحتياجات الهامة التدخلات الانسانية العاجلة التي يجب تنفيذها خلال المرحلة القادمة .

كما اوضحت الاستاذة اروي العمري ممثلة سيدات الاعمال في الغرفة التجارية الي مشاريع سبل المعيشة لقطاع المرأة والتي تضمنتها خطة المحافظة للعام 2020م .

كما تم في اللقاء استكمال توقيع الاتفاقية الفرعية في مجال المياه والتغذية وسبل المعيشة في كل من مديرية صالة والقاهرة حيث تركزت المشاريع التي تعتزم المنظمة تنفيذها في المحافظة خلال الفترة القادمة، قطاع التعليم والصحة وعدد من المشاريع الاغاثية العاجلة بالاضافة الى الاهتمام بالمرأة وسبل العيش .

عقب ذلك قام الوفد بزيارة ميدانية لعدد من الاحياء السكنية في المدينة حيث زار المركز التدريبي للمجموعة الممثلة لمديرية القاهرة في مشاريع سبل المعيشة وكذا زيارة بعض المحلات التجارية كأمثلة لقصص نجاح مشاريع سبل المعيشة.

رافق الوفد في الزيارة الاستاذ عبدالرحمن الورافي ممثل المجلس المحلي لمديرية القاهرة والاستاذ ماجد الشراعي مدير مكتب المنظمة في المحافظة .