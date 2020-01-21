وفاة طفلتين وإصابة العشرات في انتشار جديد لوباء "حمى الضنك" في عدن

توفت طفلتان وأصيب العشرات من المواطنين بوباء حمى الضنك في موجته الجديدة، بعدد من مديريات محافظة عدن، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر طبية إن طفلتين في العاشرة والثانية عشر من العمر توفيتا يوم أمس الأحد، في مديرية دار سعد، نتيجة إصابتهم بوباء حمى الضنك.



المصادر قالت إن الحمى انتشرت بشكل مخيف في مديرتي دار سعد والبريقة، حيث استقبلت المستشفيات عدداً كبيراً من الحالات المصابة معظمها من مديرية البريقة.



وأكدت المصادر أن عودة تفشي وباء حمى الضنك في مدينة عدن جاء بسبب تدهور الخدمات الصحية وانتشار المخلفات الصلبة ومياه المجاري وتكدس القمامة في شوارع المدينة في ظل استمرار غياب دور الجهات المختصة للحد من تفشي هذا الوباء.



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