اغتيال قائد عسكري كبير في الضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع اغتال مسلحون مجهولون مساء الإثنين في محافظة الضالع جنوبي اليمن قائد ما يسمى باللواء أول مقاومة جنوبية في منطقة حبيل الريدة العقيد وليد سيف العفيف سكره. وقالت مصادر أمنية أن عملية الاغتيال وقعت في منطقة “السمح” بحبيل الريدة التابعة لمحافظة الضالع، أثناء توجهه إلى عدن. وأفادت المصادر ، بأنه جرى اسعاف سكره إلى مستوصف طبي في عدن، إلا أنه وصل وقد فارق الحياة نتيجة إصابة مباشرة في الرأس.

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