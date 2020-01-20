عاجل : قوة ثالثة تفاجئ الجميع وتعلن رسميا استعدادها لحسم المعركة وتصدر البيان رقم "واحد"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القوة العسكرية الثالثة تجاوزها لجميع العوائق واستعدادها لحسم المعركة وتحقيق النصر
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وأكد القائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن/ محمد أحمد الحبيشي أن القوات المسلحة جاهزة لحسم معركة وإنهاء تمرد مليشيا الحوثي، وباتت تمتلك القوة والقدرة على تحقيق النصر.
وأوضح أن العام 2020م هو عام الانتصار والحسم وتحقيق الغاية الوطنية المتمثلة في استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من تراب الوطن، مؤكدا أن اللجان باشرت عملية صرف المرتبات، لافتا إلى أن التأخير كان ناتج عن بعض الاشكالات سيتم العمل على تجاوزها.
وقال اللواء الركن الحبيشي في حديث خاص لصحيفة "26سبتمبر"، "إن الجيش يبنى بأسس علمية وقواعد ثابتة وسيتمكن من تجاوز كل الصعاب والتحديات"، مثمنا الجهود التي بذلها وزير الدفاع الفريق الركن علي محمد المقدشي، خلال السنوات الماضية لإعادة بناء الجيش.
وأضاف "إن معنويات الجيش في جبهات القتال ومواقع التماس عالية، انطلاقا من ايمانهم الثابت بعدالة القضية التي يحملونها والأهداف الوطنية التي خرجوا من أجلها ويضحون في سبيلها بأغلى ما يملكون دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة ورفع الظلم والمعاناة عن كاهل الشعب الذي تمارسه عليه مليشيا الحوثي في المناطق التي لا تزال تخضع لسطوتها".
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