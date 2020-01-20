السفير الديلمي يزور عائلة الشهيد قاسم سليماني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

قدم السفير اليمني لدى الجمهورية الإسلامية في إيران، إبراهيم الديلمي، اليوم الاثنين، واجب العزاء والتبريك لعائلة الشهيد الفريق قاسم سليماني بنيله وسام الشهادة.

وخلال الزيارة التي قام بها السفير لمنزل الشهيد سليماني، نقل لعائلة الشهيد سليماني أحر التعازي والمواساة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ومن رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس المشير مهدي المشاط.

وأكد السفير الديلمي لعائلة الشهيد سليماني أن الشهيد هو فقيد الأمة الإسلامية وخسارة كبيرة لها، مشيراً إلى أن الشعب اليمني عبر عن ذلك في المسيرات الكبيرة التي خرجت في العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية.

وأشار إلى أن جماهير الشعب اليمني أعلنت تمسكها بواحدية المعركة ضد المشروع الصهيوأمريكي وضرورة توحيد ساحات المواجهة.

من جانبها، حمّلت عائلة الشهيد سليماني السفير اليمني نقل التحايا للشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية، متمنية له النصر والعزة.