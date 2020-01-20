الخمور والمخدرات الاماراتية تشعل توتراً في جزيرة في سقطرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى



قالت مصادر محلية بمحافظة ارخبيل سقطرى أن توترا في العاصمة حديبو يتصاعد بين مليشيات الامارات وحلفائهم في حكومة المرتزقة.

واكدت المصادر في تصريحها لـ”الخليج 365” أن انتشارا عسكرياً كثيفاً شهدته العاصمة حديبو بعد تهديدات باستهداف قوات هادي المتواجدة على ارض الجزيرة، سيما بعد قيام مليشيات تتبع الامارات بالتمركز في بعض الشوارع الرئيسية .

وبحسب المصادر فإن أسباب الخلاف وتصاعد حدة التوتر على الجزيرة جاءت عقب ضبط قوات خفر السواحل بجزيرة سقطرى لكميات كبيرة من الخمور والحشيش والحبوب المخدرة على متن باخره إماراتية، جرى ضبطها مؤخراً قرب ميناء حولاف.

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