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صنعاء - ياسمين الخيامي - يحدث لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. هذا ما جرى قبل ساعات في مطار صنعاء الدولي واثلج صدور كل اليمنيين وافرح الرئيس هادي والحوثي والملك سلمان

وصل الى العاصمة اليمنية صنعاء ، الأحد , وفد دبلوماسي أوروبي رفيع يضم عددا من السفراء لبحث استئناف مساعي السلام المتعثرة. ونقلت وكالة سبأ في صنعاء عن وصول سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج وسفير فرنسا كرستيان تستو وسفيرة هولندا إيرما فان ديورن الى مطار صنعاء ظهر اليوم في زيارة لليمن تستغرق عدة أيام. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: يحدث لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. هذا ما جرى قبل ساعات في مطار صنعاء الدولي واثلج صدور كل اليمنيين وافرح الرئيس هادي والحوثي والملك سلمان عاجل.. الجيش اليمني يعلن الرواية الرسمية لهجوم مأرب ويكشف عن منفذ الجريمة التي حصدت اكثر من 70 قتيل عاجل..اشهر واشجع جنوبي يصعق الرئيس هادي ويرعب الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي..شاهد ماذا فعل هذا البطل الجنوبي واثلج صدور كل ابناء الشمال عــــــــاجل .. هذا ما يحدث الان في ''مأرب'' وسط انفجارات عنيفة هزت المدينة Advertisements العميد طارق عفاش يثلج قلوب الجميع بتعليق هو الأقوى بخصوص هجوم مأرب.. شاهد! دقت ساعة الصفر.. وتحرك سعودي مرعب في قلب العاصمة يصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم وتحرك فرقاطات ولنشات صواريخ وقوات خاصة.. (تفاصيل طارئة) عاااجل :الرئيس التركي يوجه صفعة مدوية للسعودية والامارات بعد استهداف مأرب ويفاجئ الجميع بتوجيهات صارمة للقيام بهذا العمل الصادم والغير متوقع ..! وردنا الان.. انطلقت قبل ساعات عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من العاصمة صنعاء إلى مديرية سنحان لهذا السبب! شاهد بالصورة كيف وجه التحالف اقوى ضربة لمهدي المشاط..مصرع شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط (صورة) عاجل.. الوضع ينفجر في قلب العاصمة صنعاء والمشاط يخشى الخروج من منزله والجثث تتناثر في الشارع وإشتباكات عنيفة اثارت رعب وهلع كل سكان العاصمة صنعاء وقالت مصادر دبلوماسية ان الزيارة تاتي لعقد نقاشات مع الاطراف اليمنية في صنعاء حول قضايا كثيرة .. اهمها استئناف مساعي السلام المتعثرة بسبب عدة عوامل. ويرى مراقبون وصول ثلاثة سفراء أوروبيين إلى صنعاء إنجاز ديبلوماسي للقيادة السياسية ولوزارة الخارجية في حكومة صنعاء، وانها خطوة لها ما بعدها خصوصا لجهة الدفع بمسار التفاوض والحل السياسي. وتأتي الزيارة عقب اسبوع من لقاءات عقدها السفراء مع الاطراف الاخرى المعنية بالسلام ومع منظمات مدنية ومن وصفهم بالشركاء.

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