شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. الجيش اليمني يعلن الرواية الرسمية لهجوم مأرب ويكشف عن منفذ الجريمة التي حصدت اكثر من 70 قتيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الجيش اليمني يعلن الرواية الرسمية لهجوم مأرب ويكشف عن منفذ الجريمة التي حصدت اكثر من 70 قتيل

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي اليوم الاحد، أن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر الذي قامت به مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران "لن تذهب هدراً وسيتم الرد على المليشيا الحوثية الإجرامية بقوّة على يد أبطال الجيش في مختلف الجبهات القتالية".

وأوضح العميد مجلي أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي المتمردة على محافظة مأرب واستهدف المصلّين بأحد المساجد القريبة من معسكر التدريب أسفر عن استشهاد 79 وإصابة 81 آخرين من أبطال القوات المسلحة (من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى) ومن المدنيين.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

يحدث لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. هذا ما جرى قبل ساعات في مطار صنعاء الدولي واثلج صدور كل اليمنيين وافرح الرئيس هادي والحوثي والملك سلمان

عاجل.. الجيش اليمني يعلن الرواية الرسمية لهجوم مأرب ويكشف عن منفذ الجريمة التي حصدت اكثر من 70 قتيل

عاجل..اشهر واشجع جنوبي يصعق الرئيس هادي ويرعب الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي..شاهد ماذا فعل هذا البطل الجنوبي واثلج صدور كل ابناء الشمال

عــــــــاجل .. هذا ما يحدث الان في ''مأرب'' وسط انفجارات عنيفة هزت المدينة

العميد طارق عفاش يثلج قلوب الجميع بتعليق هو الأقوى بخصوص هجوم مأرب.. شاهد!

Advertisements

دقت ساعة الصفر.. وتحرك سعودي مرعب في قلب العاصمة يصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم وتحرك فرقاطات ولنشات صواريخ وقوات خاصة.. (تفاصيل طارئة)

عاااجل :الرئيس التركي يوجه صفعة مدوية للسعودية والامارات بعد استهداف مأرب ويفاجئ الجميع بتوجيهات صارمة للقيام بهذا العمل الصادم والغير متوقع ..!

وردنا الان.. انطلقت قبل ساعات عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من العاصمة صنعاء إلى مديرية سنحان لهذا السبب!

شاهد بالصورة كيف وجه التحالف اقوى ضربة لمهدي المشاط..مصرع شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط (صورة)

عاجل.. الوضع ينفجر في قلب العاصمة صنعاء والمشاط يخشى الخروج من منزله والجثث تتناثر في الشارع وإشتباكات عنيفة اثارت رعب وهلع كل سكان العاصمة صنعاء

وقال: إن "هذه الدماء الزكية ستكون لأبطال قواتنا المسلحة بمثابة مشاعل لا تنطفئ ووهجاً ينير الطريق حتى نأخذ بالثأر من المليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ونستعيد كافة المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيا المتمردة التي رمت بكل الاتفاقات والمعاهدات عرض الحائط".

وأكد العميد مجلي، أن "الأعمال الإرهابية لن تثني شعبنا اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية الحوثية".

ولفت إلى أن مثل هذه الاستهدافات الاجرامية الغادرة لن تزيد قواتنا المسلحة والأمن إلا قوّة وصلابة وتحدياً وثباتاً وإصراراً على قهر المليشيا المتمردة الحوثية المدعومة من إيران.

ولفت ناطق القوات المسلحة، إلى أن "ذلك العمل الإجرامي أتى إثر الانتصارات التي حققها جيشنا في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص الانتصارات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء وفي محافظة صعدة ومحافظة تعز وفي محافظة البيضاء".

واضاف كما أن "هذه الانتصارات الكبيرة ستتواصل وسيكون الرد القاسي لتلك المليشيات الحوثية المتمردة التي أصيبت بالهستيريا والجنون والتخبّط العشوائي ما جعلها تقوم بإطلاق الصواريخ العشوائية بين الحين والآخر على الأعيان المدنية في مخالفة للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

وترحم الناطق الرسمي للقوات المسلحة، على أرواح الشهداء الأبرار.. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.