شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة معروف عنها عرض مفاتنها دون خجل او حياء ..لكنها حذفت فيديو فاضح وهي تقوم بهذا الشيء المقزز والمحرم شرعا ( لن تصدق ماذا فعلت اثناء الرقص المثير ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فنانة معروف عنها عرض مفاتنها دون خجل او حياء ..لكنها حذفت فيديو فاضح وهي تقوم بهذا الشيء المقزز والمحرم شرعا ( لن تصدق ماذا فعلت اثناء الرقص المثير )

حيث سارعت الفنانة المصرية شيما الحاج بحذف مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “أنت عارف ليه” لمواطنتها روبي.

وأثارت شيما جدلا واسعا بالفيديو الجديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث تلقت العديد من التعليقات السلبية، منها “متعودة على كده”.

وتعرضت الفنانة المصرية خلال العام الجاري إلى أزمة كبيرة بسبب فيديو إباحي تم حبسها على إثره صحبة الفنانة منى فاروق.

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