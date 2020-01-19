شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يوهم زوجته بموته للتخلص من رسائلها المزعجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابتكر زوج حيلة غريبة للهروب من رسائل زوجته وإزعاجها المتكرر من خلال إرسال خبر موته لها وهو على قيد الحياة. وبدأت الواقعة عندما بعث الزوج رسالة لزوجته وهو مستلقيا علي فراش الموت، حيث ظهر في الصورة أنفه بها الشاش والقطن الأبيض ليوهمها بموته. جديد "الخليج 365" Advertisements وانكشفت حيلة الزوج الذي لم يجد سواها للتخلص من إزعاج زوجته التي تطلب منه المال بكثرة، علما بأنه يعيش بعيدًا عنها لعمله في الولايات المتحدة الأمريكية.

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