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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : الرئيس ترامب يجن جنونه بسبب قرار تاريخي مباغت اتذخه ولي العهد محمد بن سلمان وسيقلب الامور راس على عقب، وهذه الدولة العظمى ستحل مكان امريكا

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الرئيس ترامب يجن جنونه بسبب قرار تاريخي مباغت اتذخه ولي العهد محمد بن سلمان وسيقلب الامور راس على عقب، وهذه الدولة العظمى ستحل مكان امريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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