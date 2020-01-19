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صنعاء - ياسمين الخيامي - عقب احتفال وسهرة خاصة.. شرطة دبي تفجر مفاجأة عن سبب وفاة مذيعة العربية “نجوى قاسم” وتكشف ما لم يكن في الحسبان

كشفت شرطة دبي تفاصيل جديدة عن كواليس وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم المذيعة بقناة العربية، مشيرة إلى أنها كانت تقضي سهرة خاصة مع أسرتها وتحتفل برأس السنة ثم خلدت إلى النوم. وصرح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن “قاسم” كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عقب احتفال وسهرة خاصة.. شرطة دبي تفجر مفاجأة عن سبب وفاة مذيعة العربية “نجوى قاسم” وتكشف ما لم يكن في الحسبان Advertisements ورد للتو.. ثورة عارمة وانتفاضة مفاجئة وحرب شوارع والجيش يتدخل والهتافات ضد ‘‘النظام السعودي’’ في قلب العاصمة والحرائق تندلع في كل مكان (فيديو+تفاصيل طارئة) وردنا الان.. مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها قادة عسكريون في “الشرعية”: الصاروخ الذي ضرب لواء القباطي بمأرب تم إطلاقُه من هذه القاعدة التابعة لدولةٍ في التحالف (تفاصيل وصور) خبر هام وصادم.. وزير دفاع هادي يعلن انضمامه للحوثيين وتعيين العميد “طارق صالح” خلفاً له (تفاصيل) سبب وفاة مذيعة العربية “نجوى قاسم”

وأضاف “في أجواء اعتيادية احتفلت مع أسرتها وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجّهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليل الأربعاء، وحين رنّ المنبّه في الصباح، لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجّهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنّها لم تستجب، فاتّصلوا بالإسعاف وتبيّن من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية”. وأوضح أنّ جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أنّ وفاة الإعلامية اللبنانية، طبيعية نتيجة أزمة قلبية، لافتاً إلى أنّ شرطة دبي اتّخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل فحصها من خبراء الطب الشرعي بالأدلّة الجنائية”، ومرجّحاً تأكيد نتيجة الفحص الأولي.

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