شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" ينشر قائمة أولية بأسماء ومحافظات شهداء معسكر الاستقبال بمحافظة مأرب..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سفر الهجوم الارهابي الذي شنته مليشيا الحوثي مساء السبت على معسكر الجيش اليمني في محافظة مأرب عن سقوط 220 مابين قتيل وجريح.

وتناقلت مواقع إخبارية مجموعة من أسماء الحصيلة الأولى للقتلى الذين سقطوا في الحادث الارهابي الغادر للمليشيا الحوثية على معسكر الاستقبال بمأرب.

وفيما يلي ننشر الاسماء :-

1- احمد جار الله حسين (ابين)

2- احمد دوفان ( ابين - لودر )

3- احمد محمد ناصر الحنشي (ابين)

4- انور موسى عكاشه (عدن)

5- انيس احمد العوذلي (ابين)

6- حسان قاسم محمد القفيش(ابين)

7- حسين محمد العوذلي (ابين)

8- جمال محمد هادي البلالي( ابين - لودر)

9- زاهر محمد القباطي (لحج)

10- زكي محمد خالد (عدن)

11- زهران بخيت (ابين)

12- سالم عوض الدماني (ابين)

13- سمير محمد العولقي (شبوه)

14- صالح احمد حسين الحداد (السحل - مارب)

15- صالح نمي الحداد (السحل - مارب)

16- صلاح علي عبدالله السيد ( لودر - ابين)

17- عبدالله مبخوت بن حسن المرادي (مراد - مارب)

18- عبد الله امحرزي الدماني (ابين)

19- عبد الله مبخوت عبدالله وعه القطمي المرادي (مراد - مارب)

20- عبد الواحد حسين الحداد (السحل - مارب)

21- عبدربه القفش (ابين)

22- غسان علوي الجنيدي (ابين)

23- ماجد سالم بدحيل الجوفي (لودر - ابين)

24- مالك فيصل الجدعي (عدن)

25- مبارك سعيد مساعد هارش المرادي (مراد - مارب)

26- مبارك منصور السدهان المرادي (مراد - مارب)

27- مختار محمد مسعود ( ابين - لودر)

28- مبخوت عبدالله وعه القطمي المرادي (مراد - مارب)

29- محمد سالم العوذلي (ابين)

30- موسى احمد العيدروس (عدن)

31- نادر بكار السيد (عدن)

32- ناصر علي محول( ابين - لودر )

33- نيازي الغنيمي( ابين - الوضيع )

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