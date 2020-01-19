شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..."الضباب" ينتشر بمكة المكرمة في منظر جميل..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدا الضباب فوق مدينة مكة المكرمة، اليوم السبت، في مظهر جميل للغاية، إذ التقط محمد الهذلي صورًا للضباب وهو يعانق برج الساعة المجاور للحرم المكي الشريف، الأعلى من نوعه في العالم.

وأظهرت الصور الضباب وهو يغطي برج الساعة في جو بديع، مع انخفاض درجات الحرارة. ويزيد قطر واجهة الساعة على 40 مترًا، وارتفاعها 400 متر، ويمكن رؤيتها من جميع أحياء مكة المكرمة.

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وأكد “الهذلي” أنه التقط الصور من قمة “جبل السيدة” مساء أمس الجمعة وسط استمتاع عدد من الشباب المتنزهين بالأجواء التي تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام.