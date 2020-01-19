مرتزقة العدوان في الجوف يقدمون على قتل مواطن ونهب ما بحوزته

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف



أقدمت عناصر من مرتزقة العدوان السعودي ، على ارتكاب جريمة قتل بحق أحد المواطنين في محافظة الجوف.

وقالت مصادر محلية، أن عناصر من المرتزقة، قاموا بقتل أحد بائعي القات يدعى “صدام دحية”، أثناء مروره في الطريق العام الرابط منطقتي الرويك والحزم.

ووفقاً للمصادر، فإن المرتزقة، قاموا بنهب ما كان بحوزة المجني “صدام دحية”، من مبالغ مالية، وكميات كبيرة من القات كان في طريقه لبيعها في أحد الأسواق بمدينة الحزم.

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هذا وأدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الجوف جريمة قتل المواطن صدام صالح دحيه ونهب أمواله من قبل مسلحين مجهولين في طريق مأرب- الحزم.

وأكدت السلطة المحلية بالمحافظة أن هذه الجريمة ليست الأولى بحق المسافرين والمواطنين، واعتراضهم في الطريق العام في ظل إنفلات أمني تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان.

واعتبرت هذه الجريمة، إنتهاكاً سافراً للقيم والمبادئ والأعراف القبلية .. مبينة أن المواطن دحيه من أبناء برط كان عائدا من مدينة مأرب، وتم اعتراضه من قبل مسلحين مجهولين في طريق الرويك الحزم وباشروه بإطلاق النار عليه وأردوه قتيلا ونهب سيارته وما بحوزته.