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صنعاء - ياسمين الخيامي - النجم البرتغالي رونالدو يباغت الجميع ويعلن ان الذ فاكهة تناولها في حياته هي هذه الفاكهة اليمنية الشهيرة، وان والدته تجبره على تناول 12 حبة منها ليلة رأس السنة

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