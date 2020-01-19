انتقالي شبوة يٌشيد بقرارات الجمعية الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتقالي شبوة يشيد بقرارات الجمعية الوطنية

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، مساء السبت، تأييدها قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية الجنوبية.



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وأعربت في بيان، عن ارتياحها وتقديرها لمضامين الكلمة التاريخية للرئيس عيدروس الزٌبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال انعقاد الجمعية الوطنية.

وأشاد البيان بنتائج أعمال الدورة وقراراتها، مؤكدا أنها تصب في مصلحة القضية الجنوبية، واتفاق الرياض.

وثمن توصيات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية الجنوبية، بتعزيز الشراكة مع دول التحالف العربي، وتعميق دور المجلس الانتقالي الجنوبي في الرقابة على مؤسسات الدولة.