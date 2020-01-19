شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام صنعاء بقيادة اشرس قائد عسكري يرعب الحوثيين ..ردا على هجوم مأرب ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 02:52 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف قیادي حوثي كبیر عن المنقذ الوحید للملیشیا من سقوط العاصمة صنعاء بعد ھجوم الجیش الیمني على البوابة الشرقیة للعاصمة " جبھة نھم " واصفا اللواء صغیر بن عزیز بالشرس.

وقالت مصادر مقربة من أحد القیادات الرئیسیة لجبھة نھم والتابعة للملیشیا الحوثیة الیوم السبت أن الھجوم المباغت للجیش الیمني بقیادة اللواء صغیر بن عزیز قائد العملیات المشتركة لقوات التحالف والمسنود بطیران التحالف العربي خلال یوم أمس كاد أن یجتاح آخر حصون الملیشیا في نھم والتي تعتبر البوابة الشرقیة للعاصمة صنعاء.

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وأضافت المصادر أن القوات التابعة للجیش الیمني اجتاحت سلسلة جبلیة وعرة لكن الكتیبة السادسة في اللواء 29 میكا والتي كانت على رأس الحربة في عملیة الاقتحام تفاجأت بحجم الألغام المزروعة على امتداد مساحة شاسعة.

وأكدت المصادر عن شراسة اللواء بن عزیز والمقاتلین التابعین لھ لكن السلسلة الجبلیة الشرسة والالغام المزروعة كانت العائق الرئیس بالإضافة إلى تعزیز الملیشیا قواتھا بالعدید من المقاتلین .

وكشفت المصادر عن قیام الملیشیا بزرع ألغام جدیدة ودعوة مختصین في زراعة الألغام لزراعة المناطق التي تم تفجیر الألغام فیھا معترفا بزراعة الجبال والودیان بالإضافة إلى الطرق الأسفلت.

واعترف المصادر عن تعرض العدید من المقاتلین التابعین لھم للموت نتیجة إنفجار ھذه الألغام التي زرعت بكثرة والخطأ في معرفة الطرق المخصصة للتحرك والخالیة من الألغام وفقا للمشهد اليمني.

