عاااجل : شاهد فيديو ..اندلاع ثورة عارمة ضد النظام السعودي الرجعي وقوات الامن تستنفر وتشتبك مع الثوار ..!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 02:20 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
انطلقت عند الثانية بعد الظهر مسيرات من نقاط عدة في بيروت تحت عنوان "لن ندفع الثمن " , احتجاجا على التأخير في تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي .
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وقبل وصولها إلى وسط بيروت، حيث أقفلت قوات الأمن مدخلاً مؤدياً إلى مقر البرلمان بالعوائق الحديد، بادرت مجموعة محتجين إلى مهاجمة درع بشري من قوات مكافحة الشغب.
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