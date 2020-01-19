شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : شاهد فيديو ..اندلاع ثورة عارمة ضد النظام السعودي الرجعي وقوات الامن تستنفر وتشتبك مع الثوار ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 02:20 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

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