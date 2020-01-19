شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يطلق ذبابة الكتروني ويشن حملة عنيفة على "اردوغان " " .."أبشر بطولِ سلامةٍ يا ( حفترُ)!"ولتذهب تهديدات رجب ادراج الرياح !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 01:41 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

فتح الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد النار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تهديدات أطلقها ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

وكتب الأمير السعودي تغريدة بشر فيها قوات قوات شرق ليبيا خابفة حفتر بطول السلامة على خلفية وعيد أردوغان له بتلقينه درسا.

وأرفق الأمير السعودي تعليقه المتهكم، بنص مختصر لتصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد فيه حفتر بتلقينه درسا في حال واصل هجومه على العاصمة طرابلس، وتغريدة كان كتبها أردوغان عام 2015، توعد فيها الرئيس السوري بشار الأسد بدفع ثمن باهظ.

وكتب الأمير بن مساعد تعليقا على المنشورين المرفقين يقول: "أبشر بطولِ سلامةٍ يا ( حفترُ)!".

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واستعار الأمير السعودي بذلك شطر بيت شهير لجرير هجا به خصمه الفرزدق في إحدى مبارازاتهما الشعرية بقوله: "زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع".

وكان الرئيس التركي هاجم أمس الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، بعد أن غادر الأخير العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق نار مع رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فائز السراج.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام كتلته النيابية في البرلمان، الثلاثاء: “لا يمكننا السكوت حيال ما يحدث في ليبيا لو لم تتدخل تركيا لاستولى حفتر على كامل ليبيا، هذا الانقلابي وافق في البداية على اتفاق الهدنة لكنه راوغ بعد ذلك وهرب من موسكو".

وتوعد الرئيس التركي حفتر بـ”تلقينه الدرس اللازم” في حال شن هجمات على القوات التابعة للسراج، وأشار إلى أن ليبيا كانت ” لعصور طويلة جزءا هاما من الدولة العثمانية”، لذلك لا يمكن لتركيا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري هناك.

وكانت روسيا قد استضافت اجتماعا بين السراج وحفتر برعاية من وزارتي الخارجية والدفاع في كل من روسيا وتركيا، وقد وقع السراج على اتفاق وقف إطلاق نار مستدام في حين طلب حفتر وقتا إضافيا لمراجعة بنود الاتفاق قبل أن يغادر موسكو دون التوقيع، الثلاثاء.

