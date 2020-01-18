شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انهيار ‘‘تركي آل الشيخ’’ ونقله إلى أوروبا وإجراء عملية جراحية في موضع حساس لإزالة ‘‘المرض الخبيث’’ ومفاجأة بشأن وصيته الأخيرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - كشف الفنان ماجد المهندس عن توجه رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، لإجراء عملية جراحية في أوروبا، وذلك خلال كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، خلال حفله مساء الجمعة.

وقال المهندس إنه هاتف المستشار تركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده المسرح وكان رئيس هيئة الترفيه وقتها في لحظات دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة في إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف ”المهندس“:“قبل قدومي تواصلت مع أبو ناصر، الله يرجعه بالسلامة، وقال لي إنه سيدخل غرفة العمليات، وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة“.

ولم يوضح الفنان طبيعة العملية الجراحية التي يجريها آل الشيخ.

وقال ماجد المهندس إن تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية ”أكدب عليك“ للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما لبّاه ماجد المهندس.

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وكرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة ”آل الشيخ“ الفنان ماجد المهندس وذلك على هامش إحيائه حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح محمد عبده في الرياض ضمن ليلته التي حملت اسم ”ليلة السندباد“ وهي آخر حفلات ليالي الأساطير التي ينظمها موسم الرياض في المملكة.

وقدم حفل ماجد المهندس الإعلامي اللبناني نيشان، وقام بتسليم التكريم للفنان العراقي رئيس قطاع التواصل بهيئة الترفيه أحمد آل محمدي نيابة عن تركي آل الشيخ، وكانت عبارة عن ”درع“ حملت اسمه.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عن معاناة تركي آل الشيخ من ورم في الرأس وضعف في تدفق الدم إلى الساقين.





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