رئيس المجلس الانتقالي بالضالع يكشف كيف خان حزب الإصلاح التحالف العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

الشحات غريب

كشف رئيس المجلس الانتقالي بالضالع ورئيس العمليات المشتركة لمحور المحافظة، العميد عبدالله مهدي سعيد، كيف خان حزب الإصلاح التحالف.



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وقال العميد عبدالله مهدي سعيد في حواره لــ "الخليج 365"، لقد أوهم حزب الاصلاح التحالف أنهُ شريك حقيقي ويمتلك مقومات عسكرية وقاعدة شعبية , وأعتبر مأرب هي قاعدة لتجمع القوات بهدف الانطلاق إلى العاصمة صنعاء , حيث فتح معسكرات الاستقبال والتدريب والذين تظاهروا بأنهم مع الشرعية والتحالف وضد الحوثي وقد بلغت أعداد لتجمعات هائلة في مأرب ومن بينهم عناصر إرهابية وقد تم تسليحهم من قبل التحالف بأحدث الاسلحة بهدف التوجه إلى صنعاء .

وتابع: لكن إلى يومنا هذا تلك القوات تربطها علاقات تحت الطاولة مع الحوثين وذلك من خلال تسليم وحدات عسكرية بكل عتادها للحوثين , وتسهل عملية تهريب الأسلحة التي تأتي من البحر أو من حدود سلطنة عمان وتمر في المناطق التي تحت سيطرتهم إلى الحوثين , كما اكتشفت تلك القوات في الفترة الأخيرة ومن ضمنها عناصر إرهابية أنحرف اتجاهها إلى الجنوب بهدف طعن الثورة الجنوبية من الخلف والتحالف العربي.