- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس المجلس الانتقالي بالضالع يكشف كيف خان حزب الإصلاح التحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الشحات غريب
كشف رئيس المجلس الانتقالي بالضالع ورئيس العمليات المشتركة لمحور المحافظة، العميد عبدالله مهدي سعيد، كيف خان حزب الإصلاح التحالف.
وقال العميد عبدالله مهدي سعيد في حواره لــ "الخليج 365"، لقد أوهم حزب الاصلاح التحالف أنهُ شريك حقيقي ويمتلك مقومات عسكرية وقاعدة شعبية , وأعتبر مأرب هي قاعدة لتجمع القوات بهدف الانطلاق إلى العاصمة صنعاء , حيث فتح معسكرات الاستقبال والتدريب والذين تظاهروا بأنهم مع الشرعية والتحالف وضد الحوثي وقد بلغت أعداد لتجمعات هائلة في مأرب ومن بينهم عناصر إرهابية وقد تم تسليحهم من قبل التحالف بأحدث الاسلحة بهدف التوجه إلى صنعاء .
وتابع: لكن إلى يومنا هذا تلك القوات تربطها علاقات تحت الطاولة مع الحوثين وذلك من خلال تسليم وحدات عسكرية بكل عتادها للحوثين , وتسهل عملية تهريب الأسلحة التي تأتي من البحر أو من حدود سلطنة عمان وتمر في المناطق التي تحت سيطرتهم إلى الحوثين , كما اكتشفت تلك القوات في الفترة الأخيرة ومن ضمنها عناصر إرهابية أنحرف اتجاهها إلى الجنوب بهدف طعن الثورة الجنوبية من الخلف والتحالف العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الانتقالي بالضالع يكشف كيف خان حزب الإصلاح التحالف العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.