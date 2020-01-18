شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. الدفاعات الجوية للقوات المشتركة تدمر تحصينات للمليشيا برازح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

الخليج 365 ـ صعدة

نجحت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة في اليمن في تدمير أسلحة وتحصينات لميليشيا الحوثي بمديرية رازح غرب محافظة صعدة.

Advertisements

وذكر قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس يحيى الربادي، أن استهداف تحصينات وتحركات الميليشيا جاء بعد تحديد أماكن وجود سلاحها الثقيل ورصد تحركاتهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من عناصر الانقلابيين الموجودين في المواقع المستهدفة.

في الأثناء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي بوسط اليمن، أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف الميليشيا