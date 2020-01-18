صعدة.. الدفاعات الجوية للقوات المشتركة تدمر تحصينات للمليشيا برازح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الخليج 365 ـ صعدة
نجحت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة في اليمن في تدمير أسلحة وتحصينات لميليشيا الحوثي بمديرية رازح غرب محافظة صعدة.
وذكر قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس يحيى الربادي، أن استهداف تحصينات وتحركات الميليشيا جاء بعد تحديد أماكن وجود سلاحها الثقيل ورصد تحركاتهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من عناصر الانقلابيين الموجودين في المواقع المستهدفة.
في الأثناء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي بوسط اليمن، أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف الميليشيا
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