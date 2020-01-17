شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الاتصالات تعلن خبراً ساراً للمواطنين.. وتقدّم هذه العروض لجميع مشتركيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات عن منح مشتركي خدمة الانترنت، 10 أيام إضافية تأميناً لأرصدتهم من الفقدان نتيجة للقطع الذي تعرض له الكابل البحري الدولي “فالكون” في التاسع من يناير الجاري في ميناء السويس .

وأوضحت المؤسسة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن لديها رؤية لمعالجة فترة الاحتفاظ بالرصيد وفقا للمتغيرات والمدة التي سيستغرقها إصلاح الكابل البحري .. معبرة عن اعتذارها لسوء خدمة الإنترنت الخارج عن إرادتها.

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وأكدت أن العمل جار لإصلاح الكابل البحري واستمرار عمل الفرق الفنية على تأمين البدائل، على مدار الساعة إلى أن تعود الخدمة بشكل كامل إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة الاتصالات تمكنت من تأمين حلول مناسبة وكافية لقطاع الأعمال والقطاعين البنكي والمصرفي تضمن استمرارية أعمالهم المحلية والدولية، بما يكفل تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة عالية، وعدم تأثر منافع المواطنين في تلك المجالات، من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقها.

وقال البيان ” إن المؤسسة تستشعر مسؤوليتها في تأمين الخدمات وتعزيز علاقاتها وتواصلها بعملائها، وفي ذات الوقت تدعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والأكاذيب التي تستغل معاناة وأزمات اليمنيين بطريقة منافية للحقيقة”.