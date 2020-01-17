شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام ربة منزل وعشيقها قطعا رأس زوجها ومارسا الرذيلة بجانب جثته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة مصرية حكمًا بإعدام ربة منزل وعشيقها؛ على خلفية قتل زوجها ووضعه في ” كيس ” بلاستيكي. وكانت ربة المنزل وعشيقها قطعا رأس الزوج 38 سنة بفأس بعد ضبطه لهما داخل منزله، وعقب قتل الزوج مارست الزوجة وعشيقها الرذيلة أعلى الجثة بعد وضعها في الكيس البلاستكي. جديد "الخليج 365" Advertisements وبعد الانتهاء من ماارسة الرذيلة تم وضع الجثة داخل التوك توك ملك المجنى عليه وتوجها للزراعات وقامت الزوجة 25 سنة بسكب البنزين على جثته وقام عشيقها 36 سنة، بإشعال النيران به والتوك توك.

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