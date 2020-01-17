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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تهز كل اركان الشرعية وولي العهد محمد بن سلمان يتخلى عن الرئيس هادي ويختار هذه الشخصية بديلا عنه.. والسفير السعودي يوجه اهانة بالغة للرئيس هادي

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تهز كل اركان الشرعية وولي العهد محمد بن سلمان يتخلى عن الرئيس هادي ويختار هذه الشخصية بديلا عنه.. والسفير السعودي يوجه اهانة بالغة للرئيس هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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