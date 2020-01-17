شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جري : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حيث علقت الإعلامية السعودية ” لجين عمران” ، على طلاقها من زوجها السابق بتصريح صادم حيث أكدت أنها فخورة لكونها مطلقة لأن الطلاق ليس حرام أو عيب وإلا ما كان للشرع أن يحلله. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عاجـــل : السعودية تعلن رسميا عن وفاة الأمير الوليد بن طلال .. والديوان الملكي يكشف تفاصيل الحادث الأليم • شاهد : مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جري : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو" • عاجـــل : سلطان عمان الجديد يثلج صدور الشعب العماني ويصدر أول قراراته الشجاعة التي ستزلزل دول الخليج .."فيديو" • السعودية .. القبض على الفتيات المخالفات للذوق العام بالرياض .. شاهد بالصور والفيديو الملابس التي ارتدوها Advertisements • عاجـــل : قرارات جمهورية تغير شكل اليمن .. إسناد وزارة الدفاع للعميد طارق صالح والخارجية لبن مبارك ..والانتقالي يظفر بالداخلية ..(اسماء وتفاصيل طارئة) • هل تخيلتم شكل زوجة سلطان عمان الجديد "هيثم بن طارق".. شاهدو اول ظهور لها في قصر العلم .."صور" • "عفوا جلالة السلطان نأسف لعدم قدرتنا على علاجك”.. طبيب بلجيكي يكشف ردة فعل الراحل قابوس عندما علم أن حالته ميؤوس منها • فتاة إيرانية تكشف عن سر خطير : هذا ما طلبه ‘‘سليماني’’ في غرفتي الخاصة وأخرج الجميع من جواري • هل تذكرون نجمة "باب الحارة" ذات الوجه الملائكي ..شاهدو كيف اصبحت في آخر ظهور لها يوم أمس .. لقد تجاوزت المحظور ..«صور» --------------------------------- وقالت الإعلامية لجين عمران في حديث مصور نشرته ” ليالينا “، أفتخر جدا أني مطلقة والطلاق كان برغبة شخصية مني” وتابعت “الطلاق ليس عيب او حرام ويحلله الشرع والدين، فلذلك موضوع إني أشوف نفسي مش مرتاحة أو مبسوطة ومهانة كرامتي ، إيش المانع إني أطلب الطلاق، أطلب الطلاق بإرادتي وأقدر أكافح وأشتغل وأصرف على نفسي وأتخذ قراراتي”. قالت عمران ” تزوجت وأنا عمري 16 سنة وخلفت بنتي وعمري 17 أما أبني خلفته وأنا بعمر ال19 سنة “.

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