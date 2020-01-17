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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويستبدل الحليف الاماراتي ويعلن الولاء المطلق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

اغتبر مراقبون ان حديث عيدروس الزبيدي غت اغيير العملة اليمنية واستبدالها بالريال السعودي هة تغيير للبوصلة وترك الحلف الاماراتي والولاء الطلق للسعودية بعد ادراكه انها هي القوةالمتحكمة في المشهد اليمني.

حذر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي من انهيار اتفاق تقاسم السلطة في جنوب اليمن، مؤكدا التمسك بالاتفاق الذي رعته السعودية والذي يواجه تأخيرا في التطبيق.

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وفي مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس في عدن، أكد زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي أن الاتفاق مهدد من قبل الاسلاميين في حكومة عبد ربه منصور هادي والأزمة الاقتصادية.

وبحسب الزبيدي فإن "التأخير أو التعثر في تنفيذ خطوات اتفاق الرياض يأتي من قبل جزء معطل في الحكومة وهم الإخوان المسلمين أي حزب الإصلاح الموجودين تحت مظلة الحكومة الشرعية".

وقال "المخاطر عديدة وأهمها تنامي عمل التنظيمات الارهابية خاصة من تعمل تحت غطاء (الحكومة) الشرعية من الإخوان المسلمين" حسب وصفه.

ويتهم الجنوبيون الحكومة اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية، وخصوصا من حزب "التجمع اليمني للاصلاح" المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الزبيدي "هذه التنظيمات (الإسلامية) ستهدد اتفاق الرياض لأنها تنظيمات ارهابية وستقوم بعمليات ارهابيةومحتمل ان تؤدي الى فشل هذا الاتفاق".

وحذر الزبيدي أيضا من أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الجنوب قد تشكل عاملا إضافيا لإفشال اتفاق الرياض.

وقال "العملة اليمنية تتعرض الى انهيار كبير، ومن المحتمل خلال أشهر معدودة أن ننتقل إلى (استخدام) العملة السعودية او الدولار في الجنوب لأنها ستصبح لا قيمة لها نهائيا".

وتابع "قد يؤدي إلى تعثر اتفاق الرياض والجانب الإنساني مهم جدا بالنسبة إلينا" مشيرا الى أن الجنوب يواجه تحديات كبيرة.

وأكد الزبيدي "هناك نقص حاد من المخزون الغذائي، المخازن فارغة في الجنوب ولا يوجد فيها احتياطي لعشرة أيام، إضافة إلى ذلك يعاني أبناء الجنوب من تأخر الرواتب".

ودعا الزبيدي السعودية والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات لليمن.

"خطوة سياسية مهمة"

وكرر زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي تمسك جانبه باتفاق تقاسم السلطة موضحا "نحن متمسكون باتفاق الرياض ،ونبذل جهدا كبيرا تحت قيادة المملكة العربية السعودية لانجاح هذا الاتفاق وإحلال السلام في المنطقة".

اعتبر الزبيدي "اتفاق الرياض خطوة سياسية مهمة بالنسبة لنا. حصلنا على اعتراف إقليمي ودولي بالمجلس الانتقالي، وسنمارس مهامنا طبعا بكل أريحية تحت مظلة اتفاق الرياض وبقيادة المملكة العربية السعودية كراع لهذا الاتفاق".

أصر الزبيدي "نحن لا نطمح خلال هذه المرحلة بالاستقلال. نطمح بشراكة تضمن للجنوبيين حقهم في المشاركة في وفد المفاوضات الذي ترعاه الامم المتحدة" في إشارة إلى محادثات السلام اليمنية.

وأضاف في المقابلة "نحن نطمح إلى استعادة دولتنا وحق تقرير مصيرنا بكافة الطرق الديمقراطية المكفولة لنا".