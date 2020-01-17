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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تباغت الجميع وتوجه تحذير هام وشديد اللهجة للمصريين لهذا السبب الصادم الذي ارعب كل المصريين ( تفاصيل طارئة وردت قبل قليل )

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