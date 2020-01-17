عزله احتمال كبير وارد.. بدء محاكمة ترامب رسميا والخوف يسيطر على ابن زايد وابن سلمان أكثر من “أبو إيفانكا” نفسه

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة لترامب، “إساءة استخدام صلاحياته وطلب تدخل حكومة أوكرانيا في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020”.

وذكرت لائحة الاتهام ايضا أن الرئيس ترامب أثبت أنه يمثل تهديدا للدستور إذا استمر في منصبه.

وتسلم مجلس الشيوخ رسميا أمس الأربعاء ملف الاتهام بحق الرئيس الأميركي، وهو الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يخضع لمثل هذه المحاكمة.

وسيكون على ترامب أن يرد على تهمتين، هما استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وهو متهم بممارسة ضغوط لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق بحق الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية وجّه في 18 ديسمبر/كانون الأول الاتهام لترامب خلال تصويت على عزله.

ووافق أعضاء مجلس النواب أمس الأربعاء على تعيين سبعة نواب، لكي يقوموا بدور مدعين في المحاكمة، كما وافقوا على نقل الملف إلى مجلس الشيوخ.

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ويشغل الجمهوريون غالبية في مجلس الشيوخ، بواقع 53 مقعدا من أصل مئة، ويرجح أن تتم تبرئة ترامب فيه.

وخلال حفل رسمي، وقعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي نص الاتهام قائلة “اليوم ندخل التاريخ”، حيث تولى موظفو مجلس النواب نقله باليد داخل مظروف أزرق وسلّموه إلى مجلس الشيوخ.

وقبيل توقيعها القرار الاتّهامي الذي وجّه بموجبه مجلس النواب إلى الرئيس الجمهوري تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، قالت بيلوسي “من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أنّ الإجراءات التي اتّخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي وانتهاكه اليمين الدستورية التي أدّاها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر، قادتنا إلى هذا المكان”.

والاتّهام الأول الموجّه إلى ترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه، وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية، بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي يتصدّر حاليا سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.

أما الاتّهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة من الكونغرس.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول دخل ترامب التاريخ كونه ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى محاكمة برلمانية بقصد عزله وذلك بعد تصويت مجلس النواب على توجيه هذين الاتهامين إليه.