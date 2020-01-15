شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" أثناء برنامج تلفزيوني ... مذيعة MBC تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة ... شاهد:ردة فعلها كانت صادمه! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
وتسبب نشر الحلقة كاملة وعدم وجود رد فعل لـ”الخريف” في إثارة التكهنات حول الاتفاق المسبق بين مقدم البرنامج والضيوف، وسط تخمينات من متابعي البرنامج أن يكون الضيف هو طليق “الخريف”.
وزاد من رواج هذه الاتهامات ما قاله “التوم” نفسه في أحد ردوده على سيل الانتقادات التي وجهت له ”هل يعقل أنني أنشر مقطع والضيف مو راضي؟ حاول تشغل مخك تكفى“.
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كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو" أثناء برنامج تلفزيوني ... مذيعة MBC تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة ... شاهد:ردة فعلها كانت صادمه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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