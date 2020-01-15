شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" أثناء برنامج تلفزيوني ... مذيعة MBC تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة ... شاهد:ردة فعلها كانت صادمه! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



وتسبب نشر الحلقة كاملة وعدم وجود رد فعل لـ”الخريف” في إثارة التكهنات حول الاتفاق المسبق بين مقدم البرنامج والضيوف، وسط تخمينات من متابعي البرنامج أن يكون الضيف هو طليق “الخريف”.

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وزاد من رواج هذه الاتهامات ما قاله “التوم” نفسه في أحد ردوده على سيل الانتقادات التي وجهت له ”هل يعقل أنني أنشر مقطع والضيف مو راضي؟ حاول تشغل مخك تكفى“.

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